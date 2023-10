Ericsson diz que incerteza no setor de telecomunicação seguirá em 2024; ações caem

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) - A Ericsson disse nesta terça-feira esperar que a incerteza em seu negócio de redes móveis persista em 2024, após divulgar uma queda na receita do terceiro trimestre, com recuo na demanda por equipamentos 5G na América do Norte.

As ações da fabricante sueca de equipamentos de telecomunicação caíam cerca de 6%, tendo atingindo mínimas intradia desde 2017, período em que a companhia passava por outra fase negativa.