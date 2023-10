Estoques empresariais dos EUA aumentam além do esperado em agosto

O investimento em estoques privados foi neutro para o PIB no segundo trimestre, depois de ter sido um grande obstáculo nos três primeiros meses do ano. As estimativas de crescimento para o terceiro trimestre chegam a uma taxa anualizada de 5,1%. A economia cresceu 2,1% no trimestre de abril a junho.

As empresas estão administrando cuidadosamente os estoques em meio a expectativas de uma demanda mais fraca devido aos juros mais altos.

Os estoques do varejo aumentaram 1,0% em agosto, abaixo do 1,1%, estimado em relatório preliminar publicado no mês passado. Eles avançaram 0,5% em julho.

Os estoques do atacado caíram 0,1%, enquanto os estoques dos fabricantes aumentaram 0,3%.

As vendas das empresas subiram 1,3% em agosto, após terem aumentado 0,8% em julho. No ritmo de vendas de agosto, levaria 1,37 mês para as empresas esvaziarem as prateleiras, abaixo do 1,39 mês em julho.

(Por Lucia Mutikani)