Dólar sobe com aversão a risco global após ataque a hospital em Gaza

"Os mercados estão operando em baixa hoje em meio à alta do petróleo e aumento das tensões geopolíticas após a explosão de um hospital em Gaza", disse a Guide Investimentos em relatório a clientes, chamando a atenção para temores de envolvimento do Irã no conflito entre Israel e Hamas.

Segundo autoridades palestinas, um ataque ao hospital Al-Ahli al-Arabi na terça-feira matou mais de 500 pessoas.

O ataque aos civis -- que autoridades locais de Gaza atribuíram a Israel -- complicou a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à região, e pode minar os esforços para conter o conflito. Biden chegou a Israel nesta quarta-feira apoiando a versão de que a explosão do hospital foi causada por militantes palestinos, enquanto líderes árabes cancelaram uma cúpula planejada com o presidente norte-americano.

"Além do conflito, os 'yields' (rendimentos dos títulos) seguem subindo, tirando a atratividade dos ativos de risco", avaliou Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da Stonex.

Os retornos dos títulos das principais economias avançavam nesta terça-feira, depois que dados de inflação recentes mais fortes do que o esperado do Reino Unido e dos Estados Unidos elevaram as apostas em juros globais mais altos por mais tempo.

Por outro lado, oferecendo algum suporte ao real, dados mostraram nesta quarta-feira que a economia da China cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre. Enquanto isso, o consumo e a atividade industrial em setembro também surpreenderam positivamente, sugerindo que a recente tomada de medidas por Pequim está ajudando a reforçar uma tentativa de recuperação.