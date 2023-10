Tesla tem margem levemente abaixo do esperado no 3° tri

"Embora o custo de produção em nossas novas fábricas tenha permanecido mais alto do que em nossas fábricas estabelecidas, implementamos as atualizações necessárias no terceiro trimestre para permitir mais reduções de custo unitário. Continuamos a acreditar que um líder do setor precisa ser um líder de custos", disse a Tesla em comunicado nesta quarta-feira.

A fabricante também manteve a meta anual de vendas de 1,8 milhão de veículos. Alguns analistas disseram que a empresa pode precisar cortar ainda mais os preços para atingir o objetivo, diante de aumento da concorrência e de uma desaceleração mais ampla na demanda por veículos elétricos.

As ações da empresa chegaram a cair 2% nas negociações pós-mercado nesta quarta-feira, antes de reduzirem as perdas e virarem para alta de 0,2%.

A receita da Tesla no terceiro trimestre aumentou 9%, para 23,35 bilhões de dólares, em comparação com estimativa de analistas de 24,1 bilhões de dólares, no ritmo mais lento de crescimento em três anos.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru e Hyunjoo Jin em São Francisco)