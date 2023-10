Ibovespa fecha com declínio marginal após ajustes em meio a incertezas externas

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,44%, a 64,42 reais, mesmo com o avanço dos futuros do minério de ferro na China, embora a produção de aço mais fraca do que o esperado tenha limitado a alta. O contrato mais negociado em Dalian subiu 0,4% nas negociações diurnas.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,16%, a 27,06 reais e BRADESCO PN subiu 0,49%, a 14,43 reais, recuperando-se após perdas nos últimos dois pregões -- de 3,5% e 1,9%, respectivamente. No setor financeiro, também chamou a atenção a alta de 6,53% de CIELO ON, para 3,75 reais.

- COPEL PNB fechou em alta de 2,97%, a 8,33 reais, após divulgar na véspera que seu programa de demissão voluntária (PDV) teve 1.437 adesões efetivadas, com custo estimado de 610 milhões de reais referentes a indenizações e despesas adicionais. O setor ainda encontrou suporte em expectativa de que as companhias de energia elétrica não sejam enquadradas no imposto seletivo a ser criado após a reforma tributária. O índice de energia elétrica da B3 avançou 1,33%.

- PETROBRAS PN recuou 0,47%, a 38,34 reais, após renovar máximas históricas na véspera. Ainda assim, terminou distante da mínima do dia, quando chegou a 37,92 reais, conforme os preços do petróleo se recuperaram no exterior, com o barril de Brent encerrando o pregão com elevação de 0,96%.

- GRUPO SOMA ON valorizou-se 1,72%, a 5,33 reais, em dia de ajustes em alguns papéis de empresas relacionadas a consumo, mesmo com a piora na curva de juros durante a sessão. No caso do Grupo Soma, a ação vinha de cinco pregões de baixa, período em que acumulou queda de 16,6%.