XP e PicPay deixam de oferecer operações com criptoativos

Já o PicPay afirmou que optou por pausar sua operação de criptomoedas "diante da indefinição regulatória do setor".

"Apesar dos avanços regulatórios recentes, a definição do arcabouço legal até o momento está em aberto", disse Daniel Mandil, executivo responsável pela operação no banco digital, em comunicado.

O PicPay destacou que a decisão não impacta na participação da companhia nos testes do Drex, a moeda digital do Banco Central, e acrescentou que a pausa permitirá direcionar os esforços para a evolução do seu ecossistema.

O setor de criptoativos no mundo experimentou uma forte turbulência no ano passado, com a quebra de gigantes como a FTX e mais uma série de pedidos de proteção contra falência desencadeando uma crise de confiança envolvendo o setor. O bitcoin perdeu 64% em 2022.

Neste ano, o bitcoin acumula uma alta ao redor de 87%, mas ainda está distante das máximas registradas em 2021, quando alcançou 69 mil dólares. Nesta segunda-feira, era transacionado a 30,883 dólares.

Na nota enviada à Reuters, a XP afirmou que os clientes terão acesso à plataforma para vender seus ativos proativamente até 15 de dezembro de 2023. A partir do dia seguinte, a Xtage venderá compulsoriamente os ativos que não foram negociados e depositará o valor na conta digital do cliente mantida na XP.