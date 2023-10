Ibovespa fecha em alta com apoio de Vale e quebra série de quedas

- VALE ON subiu 2,29%, a 63,99 reais, em dia de alta expressiva dos futuros do minério de ferro na China, com Pequim preparando uma emissão adicional de dívida soberana como parte dos esforços para estimular o crescimento econômico. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 3,8%. A Vale divulga seu balanço trimestral na quinta-feira, após o fechamento do mercado.

- PETROBRAS PN avançou 1,50%, a 35,88 reais, após o tombo na véspera (-6,6%), com agentes financeiros ainda avaliando propostas aprovadas pelo conselho de administração da companhia que desencadearam preocupações sobre os dividendos extraordinários e a governança da empresa. As ações tocaram a máxima do pregão desta terça-feira, a 36,19 reais, após a Reuters publicar entrevista com o vice-presidente financeiro da estatal afirmando que a proposta da Petrobras para a criação de uma reserva de remuneração do capital tem como objetivo garantir recursos unicamente para o pagamento de dividendos. Ainda no radar, o diretor-geral da agência reguladora ANP afirmou estar otimista com o próximo leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás no pré-sal, apesar da ausência da Petrobras. A recuperação da ação ocorreu mesmo com a queda do petróleo no exterior.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou estável, a 26,99 reais, e BRADESCO PN também terminou estável, a 14,18 reais, com agentes financeiros se preparando para a temporada de balanços do setor, que começa na quarta-feira com os números do Santander Brasil antes da abertura do pregão. SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 2,54%, a 27,47 reais.

- SUZANO ON recuou 3,47%, a 52,51 reais, contabilizando seis quedas em sete pregões, em meio a movimento de correção após avançar em setembro (+8,2%), agosto (+4,3%) e julho (+8,7%). Em outubro, acumula um declínio de cerca de 3,26% até o momento. A fabricante de celulose e papel reporta seu desempenho trimestral na quinta-feira, após o fechamento do mercado. No setor, KLABIN UNIT, que publica balanço na quarta-feira, perdeu 1,34%.

- EZTEC ON caiu 1,53%, a 15,40 reais. Analistas do UBS BB atualizaram seus modelos para o setor e reiteraram recomendação de "venda" para as ações da Eztec, enquanto reduziram o preço-alvo de 16 para 15 reais.

- WEG ON avançou 3,27%, a 35,01 reais, em véspera de divulgação do resultado do terceiro trimestre. Analistas do Itaú BBA recomendam que investidores reduzam posições vendidas, argumentando que a empresa pode registrar desaceleração apenas moderada na receita e nas margens este trimestre.