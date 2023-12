IBP teme medidas intervencionistas do governo e cobra decisões técnicas do CNPE

Sobre a antecipação do cronograma de mistura de biodiesel ao óleo diesel, Lima disse que o mercado precisa de previsibilidade e da clareza das regras.

Atualmente, resolução do CNPE de 20 de março determinou que o Brasil deve misturar 13% de biodiesel no diesel a partir de 1º de abril de 2024, subindo para 14% um ano depois e 15% em 2026. Segundo ela, o planejamento operacional dos agentes passa por diversas etapas para que o produto esteja disponível ao consumidor no local certo.

COTAS ÀS DISTRIBUIDORAS REGIONAIS

Outro tema que preocupa o IBP é a possibilidade de o governo determinar cotas mínimas de combustíveis a serem ofertadas pela Petrobras e outros agentes refinadores a distribuidoras regionais.

Em nota publicada nesta segunda-feira, o IBP disse que uma eventual medida nessa linha teria "caráter de controle e intervenção em contratos, gerando insegurança jurídica para o exercício de uma atividade considerada de utilidade pública".

O IBP representa as três principais distribuidoras nacionais de combustíveis -- Raízen, joint venture da Cosan com a Shell, Ipiranga, do Grupo Ultra, e Vibra Energia (ex-BR distribuidora).