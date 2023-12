Aneel autoriza importação de energia da Venezuela com recursos da conta de subsídios

Ao todo, estimou-se que a Âmbar poderá receber 17,08 milhões de reais, considerando estimativas de importação feitas pelo operador do sistema elétrico ONS para novembro deste ano a janeiro de 2024, período para o qual as importações da Venezuela foram autorizadas no âmbito Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, afirmou em reunião nesta terça-feira que o governo tomou a decisão "política" de retomar as importações do país vizinhos, e que coube à Aneel tratar apenas dos detalhes técnicos.

"À Aneel coube as análises relacionadas a tecnicidades, reconhecimento na tarifa... No entanto, tanto a decisão de retomar a importação de energia elétrica, como também a escolha do agente comercializador e também a fixação do preço e montantes não passam pela Aneel", frisou.

(Por Letícia Fucuchima)