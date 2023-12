Brasil decide elevar mistura de biodiesel em 2024 para 14%; suspende importação

A Abiove destacou que "o aumento no teor fomenta o crescimento da produção de biodiesel no país, reduz dependência de importações de diesel e aumenta a segurança energética nacional", beneficia os cidadãos brasileiros por conta do maior uso de um combustível renovável.

A antecipação do cronograma favorecerá o setor produtivo que lida com elevada capacidade ociosa de biodiesel, na faixa de 50%, após ter se preparado para misturas maiores anteriormente. O governo passado interrompeu o crescimento do uso de biodiesel, reduzindo o percentual misturado no diesel para 10% em 2022, em meio a preocupações com a oferta.

A mistura maior de 14% de biodiesel estava prevista para entrar em vigor em 2025, segundo uma resolução anterior do governo Lula.

"O aumento da mistura do biodiesel no combustível fóssil mostra que o governo federal confirmou seu compromisso com a transição energética e com a descarbonização, dando o impulso necessário para que a indústria retome o caminho da competitividade e o espaço perdido nos últimos anos", disse União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), em nota.

O presidente do conselho de administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Francisco Turra, afirmou ainda que as decisões do CNPE fortalecem "o setor da agricultura familiar beneficiado pelo Selo Biocombustível Social", dando "segurança jurídica e previsibilidade para que todo o setor possa continuar a avançar com mais investimentos".

DISTRIBUIÇÃO PROTESTA