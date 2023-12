Desemprego na América Latina se aproxima de menor nível em uma década em 2023, mas pode reverter em 2024, diz OIT

A taxa de desemprego regional foi a mais baixa desde 2014, quando o desemprego estava em 6,0%, de acordo com relatórios anteriores da OIT.

A agência da ONU disse que a taxa média de desemprego nos três primeiros trimestres deste ano foi de 6,5%. "Ao incluir os efeitos sazonais do mercado de trabalho regional", a taxa de desemprego ao longo de 2023 é estimada em 6,3%, apontou a OIT.

Uma desaceleração econômica no próximo ano pode aumentar o desemprego, advertiu a agência, citando previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da ONU, que preveem uma diminuição do crescimento.

A Cepal prevê que as economias da região crescerão apenas 1,9% no próximo ano, abaixo da previsão de crescimento de 2,2% para 2023.

"Isso marcaria um segundo ano consecutivo de atividade econômica lenta para a América Latina e o Caribe, o que se assemelharia à situação que a região experimentou nos anos anteriores à pandemia", afirmou relatório da OIT.

Nesse contexto, "é provável" que a taxa de desemprego regional para 2024 fique entre 6,5% e 6,8%, segundo o relatório.