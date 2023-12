Itaú BBA corta recomendação de Gerdau para "market perform"

(Reuters) - Analistas do Itaú BBA cortaram a recomendação dos papéis da Gerdau para "market perform" e reduziram o preço-alvo para o final do próximo ano de 30 para 26 reais, citando uma deterioração mais rápida e acentuada do que previam dos resultados operacionais do grupo siderúrgico.

Eles acrescentam que a visão mais cautelosa é baseada em fundamentos mais fracos para a dinâmica de aço no Brasil no curto prazo, bem como ímpeto de enfraquecimento para os resultados nos Estados Unidos, o que deve afetar margens à frente, bem como valuation.

Daniel Sasson e equipe ainda citam que a chance de que a empresa irá gerar fluxo de caixa livre "apenas decente" em 2024 e upside limitado de fluxo de caixa descontado, conforme relatório enviado no final da segunda-feira.