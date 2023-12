Confiança do consumidor dos EUA aumenta em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em dezembro em meio ao otimismo sobre o mercado de trabalho, o que pode ajudar a sustentar a economia no início do próximo ano.

O Conference Board disse nesta quarta-feira que seu índice de confiança do consumidor aumentou para 110,7 neste mês, de 101,0 em dado revisado para baixo em novembro.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 104,0, em comparação com os 102,0 de novembro relatados anteriormente.