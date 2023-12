Funcionários do Wells Fargo votam a favor de sindicalização

(Reuters) - Funcionários do Wells Fargo em sua filial de Albuquerque, no Novo México, votaram a favor de se juntar a um sindicato nesta quarta-feira, no mais recente movimento de sindicalização nos Estados Unidos.

Os funcionários do Wells Fargo votaram a favor de se unir ao sindicato Wells Fargo Workers United (WFWU), do Communications Workers of America, com uma votação de 5 a 3, informou o sindicato.

O voto é "um testemunho dos trabalhadores na indústria de serviços financeiros que sabem que precisamos de uma voz coletiva para melhorar o setor da qual fazemos parte", disse Sabrina Perez, banqueira sênior da filial do Wells Fargo em Albuquerque.