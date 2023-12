2024 será de 'menos lançamentos e mais entregas' do governo, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente em todos os estados do país no primeiro semestre do ano que vem para fazer entregas do governo, acrescentando que 2024 será um ano de "menos lançamentos e mais entregas".

Em entrevista coletiva após reunião ministerial comandada por Lula, Rui Costa disse que as viagens de Lula pelo país se concentrarão nos primeiros seis meses do ano devido às restrições impostas pelas eleições municipais de outubro do ano que vem.

"O objetivo é que o presidente tenha presença nos 27 estados já no primeiro semestre do ano que vem. Até porque temos eleição municipal no ano que vem. Agosto, setembro, outubro, é um ano de eleição que fica mais difícil de fazer agenda municipal de entrega, agenda institucional", disse o ministro.