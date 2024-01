Ação da Apple toca mínima em sete semanas após Barclays cortar recomendação

(Reuters) - As ações da Apple recuavam mais de 4% nesta terça-feira, para uma mínima em sete semanas, após o Barclays cortar a recomendação das ações da empresa mais valiosa do mundo, citando preocupações de que a demanda por seus dispositivos, desde o iPhone até o Mac, permaneça fraca em 2024.

O Barclays é a segunda casa a atribuir uma classificação equivalente a "venda" para a ação, que agora possui o seu maior número de recomendações pessimistas em pelo menos dois anos, de acordo com dados da LSEG.

As ações representam uma robusta fatia de 7% do peso de mercado do S&P 500, que também recuava nesta terça-feira. A Apple subiu quase 50% em 2023, atingindo uma alta recorde em meados de dezembro, em um ano em que as Big Tech lideraram os mercados.