Eletrobras diz que está tomando medidas após suspensão de assembleia

Também na sexta-feira, de acordo com a Eletrobras, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, José Nascimento Araujo Neto, concedeu no último dia 29, o pedido de liminar para determinar o sobrestamento da assembleia.

No sábado, o desembargador vice-presidente do TJRJ, Caetano Ernesto da Fonseca Costa, no exercício do plantão da presidência do Tribunal, concedeu parcialmente pedido da Eletrobras suspendendo o prazo de 90 dias, "na (sic) obstando que se cumpra o ato assemblear na sua plenitude, desde que tenha continuidade após o dia 10 de janeiro de 2024".

"Dessa forma, em decorrência e cumprimento das decisões acima referidas, os trabalhos da assembleia em questão estão suspensos e serão retomados assim que a situação em questão seja devidamente reavaliada pela companhia", afirmou a Eletrobras nesta terça-feira.

(Por Paula Arend Laier)