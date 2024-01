Futuros apontam para novas perdas em Wall Street em meio a alta dos rendimentos de títulos

As quedas vieram na esteira de um ano forte para as ações dos EUA. O índice de referência S&P 500 ficou a uma distância impressionante de seu recorde histórico de fechamento na semana passada, com investidores precificando cortes agressivos nas taxas em 2024, após sinais de arrefecimento da inflação.

A ata da reunião de dezembro do Fed, na qual os formuladores de política monetária abriram a porta para possíveis cortes nas taxas de juros este ano, está programada para ser divulgada nesta tarde.

"Com muitos membros do Fed tendo vindo a público para controlar as expectativas após essa reunião, há uma boa chance de vermos uma visão um pouco menos expansiva do que a expressa por Jerome Powell", observou Joshua Mahony, analista-chefe de mercado da Scope Markets.

"Afinal de contas, as expectativas do gráfico de pontos (do Fed) sinalizam uma probabilidade de três cortes nas taxas de juros este ano, o que traz risco para as ações, dado o preço atual do mercado para seis."

Embora seja amplamente esperado que o Fed mantenha as taxas em janeiro, os traders precificaram uma chance de 67% de um corte de 25 pontos-base nas taxas em março, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CMEGroup.

Às 8:21 (de Brasília), o futuro do Dow Jones caía 0,18%, a 37.926,00 pontos, enquanto o contrato futuro do S&P 500 perdia 0,22%, a 4.776,75 pontos. O futuro do Nasdaq 100 recuava 0,36%, a 16.659,50 pontos.