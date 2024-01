Opep enfatiza unidade da Opep+, após saída de Angola

A declaração da Opep não fez menção a Angola, mas disse que os membros da Opep estavam unidos.

"Os países membros da Opep reafirmam o seu compromisso inabalável com os objetivos partilhados de unidade e coesão, tanto dentro da organização como com os países produtores não-Opep que participam no DoC", afirmou, usando o nome formal da Opep+ de Declaração de Cooperação.

A Opep+ está realizando um novo movimento de cortes voluntários na produção de petróleo, totalizando cerca de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) para o primeiro trimestre de 2024, somando-se às reduções anteriores anunciadas em várias etapas desde o final de 2022, para apoiar o mercado.

(Reportagem de Maha El Dahan e Alex Lawler)