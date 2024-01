Boeing acrescenta inspeções de qualidade ao 737 MAX

Além das inspeções dos plugues das portas, as equipes da Boeing realizarão verificações em 50 outros pontos do processo de produção da Spirit, disse Deal. Enquanto isso, tanto a Boeing quanto a Spirit abrirão suas instalações de produção do 737 para que as companhias aéreas façam suas próprias inspeções.

A Boeing também realizará sessões para os funcionários sobre gerenciamento de qualidade e trará uma entidade externa para realizar uma avaliação independente de seu processo de produção, disse Deal.

O executivo afirmou que as ações descritas na carta são separadas da investigação em andamento da FAA e dos planos para aumentar a supervisão da produção do MAX.

No entanto, antes da entrega dos novos MAX 9, a Boeing "realizará as mesmas inspeções minuciosas dos plugues de porta de saída intermediária exigidas pela FAA", escreveu Deal.

O órgão regulador anunciou na semana passada que também auditará a linha de produção e os fornecedores do Boeing 737 MAX 9 e considerará a possibilidade de uma entidade independente assumir certas responsabilidades de certificação de aeronaves que a FAA atribuía anteriormente às fabricantes de aviões.

A Boeing aumentou seu número de inspetores de qualidade em 20% desde 2019 e planeja fazer investimentos adicionais em suas unidades de qualidade, escreveu Deal.