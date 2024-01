Embraer prevê entrega recorde de avião agrícola em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer espera entregar número recorde de aviões agrícolas Ipanema este ano, depois de um 2023 positivo impulsionado por bom desempenho do agronegócio, afirmou a companhia à Reuters nesta segunda-feira.

As entregas do Ipanema devem alcançar 70 unidades em 2024 ante 65 no ano passado. O recorde anterior é de 67 aviões do modelo atingido em 2011.

Cada Ipanema é vendido a um preço de tabela de 3,6 milhões de reais, segundo a Embraer.