BCE pede a alguns bancos que monitorem redes sociais por sinais precoces de corridas a bancos, dizem fontes

Por Stefania Spezzati

LONDRES (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) solicitou a alguns bancos que monitorem de perto a atividade nas redes sociais para detectar uma eventual piora na confiança que poderia levar a uma corrida aos bancos para saques, disseram à Reuters dois executivos do setor bancário com conhecimento do pedido.

Os reguladores europeus têm intensificado o monitoramento sobre a liquidez dos bancos após o colapso do Silicon Valley Bank e do Credit Suisse em março do ano passado, disseram as fontes, solicitando anonimato porque as discussões são privadas.