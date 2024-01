Gol diz que condições de pagamento de combustível não mudaram

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol afirmou nesta quarta-feira que as condições de pagamento de combustível as operações de suas aeronaves não mudaram e que não tem problemas com abastecimento, segundo nota à imprensa.

Na véspera, o jornal O Globo publicou que alguns distribuidores de combustível estão exigindo da empresa pagamento apenas à vista.

"A Gol informa que não tem problema com abastecimento de combustível e que não houve nenhuma mudança nas condições de pagamento", afirmou a empresa em nota enviada após questionamentos da Reuters.