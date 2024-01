Dólar cai pelo 3º dia no Brasil com indicadores de inflação e PIB dos EUA

Na B3, às 17:26 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,16%, a 4,9290 reais.

Pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que o Produto Interno Bruto no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%, bem acima da mediana das expectativas dos economistas consultados pela Reuters, de alta de 2,0%.

Ainda que o PIB tenha crescido acima do esperado, dados de inflação vinculados a ele sugeriram um cenário positivo para os índices de preços nos EUA.

O índice PCE aumentou apenas 1,7% no quarto trimestre, ante 2,6% no terceiro trimestre. Já o deflator do PIB teve alta de 1,5%, abaixo dos 2,3% esperados pelo mercado conforme pesquisa da Reuters.

"Impressionante como a economia americana está robusta, crescendo mais do que se imagina", avaliou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em comentário enviado a clientes.

"Por outro lado, veio uma boa notícia na parte de preços, (com) o deflator implícito do PIB mostrando uma inflação mais baixa do que se imaginava, com uma alta de 1,5%. O esperado era 2,2% anualizado. No núcleo, o esperado era 2% e veio 2%", acrescentou Gala.