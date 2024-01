Previsão fraca de receita da Visa para 2º tri ofusca lucro e ações caem

As perspectivas para as empresas de pagamentos foram prejudicadas pelas preocupações de que a desaceleração da economia e as altas taxas de juros continuarão a pressionar as carteiras dos consumidores, principalmente os de baixa renda.

Dados econômicos recentes também mostram que a inflação nos EUA começou a se moderar, uma tendência que normalmente prejudica as empresas de cartões, que cobram uma porcentagem sobre o valor em dólares das transações.

O volume de pagamentos aumentou 8% no primeiro trimestre em uma base de dólar constante.

O lucro ajustado de 2,41 dólares por ação superou as expectativas dos analistas de 2,34 dólares.

(Reportagem de Manya Saini em Bengaluru)