Taxas futuras caem com dados de inflação favoráveis e PIB robusto nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em baixa no Brasil, pela terceira sessão consecutiva, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com alguns indicadores de inflação mais acomodados justificando o movimento, apesar de os EUA terem divulgado um PIB acima do esperado no quarto trimestre de 2023.

Mais cedo, o Departamento do Comércio dos EUA informou que o Produto Interno Bruto no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%, bem acima da mediana das expectativas dos economistas consultados pela Reuters, de alta de 2,0%.