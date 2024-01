Tesla perde US$80 bi em valor de mercado após alerta de Musk sobre vendas

As ações da empresa são negociadas a quase 60 vezes as estimativas de lucros futuros de 12 meses, de acordo com dados da LSEG. Isso lhe confere um valuation mais premium do que as outras ações do chamado grupo "Magnificent Seven", formado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia e Meta Platforms, além da Tesla.

Alguns analistas disseram que o valuation atual pode ser difícil de justificar se o crescimento das vendas e a margem da Tesla enfraquecerem ainda mais.

“A Tesla parece cada vez mais uma empresa automobilística tradicional”, disse Toni Sacconaghi, analista da Bernstein.

(Reportagem de Aditya Soni em Bengaluru)