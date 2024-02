Ações da China registram 6º mês consecutivo de perdas por temores com a economia

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong ampliaram as quedas no último dia de negociação de janeiro, com as ações onshore de blue chips registrando um raro sexto mês consecutivo de perdas uma vez que dados econômicos e as medidas de estímulo decepcionaram.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,91%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,48%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,39%.