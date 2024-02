Aportes em produção de óleo e gás no Brasil podem ultrapassar R$500 bi até 2028, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os investimentos em produção de petróleo e gás natural no Brasil podem ultrapassar 500 bilhões de reais no período entre 2024 e 2028, sendo a maior parte nas bacias de Campos e Santos, informou nesta quarta-feira a agência reguladora ANP.

Do montante total, a Bacia de Santos representará 61% dos investimentos, enquanto a Bacia de Campos ficaria com 28%, segundo comunicado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No mesmo período, a ANP informou que são estimados volumes médios de produção de 4,195 milhões de barris por dia de petróleo e 209 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.