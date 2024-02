Ibovespa fecha em alta, mas Fed reduz fôlego em sessão com disparada de Arezzo e Grupo Soma

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,28 %, a 127.752,28 pontos. Na máxima do dia, chegou a 129.558,45 pontos. Na mínima, a 127.326,08 pontos. O volume financeiro somou 27,1bilhões de reais.

O Fed manteve os juros no intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano nesta quarta-feira, conforme esperavam economistas, com Jerome Powell afirmando que a taxa provavelmente está no pico e quase todos os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) acreditam que será apropriado reduzi-la

Ele acrescentou que a inflação cedeu de forma notável, embora permaneça acima da meta da autoridade monetária, e observou que o Fed não acha que necessariamente precisa ver um crescimento mais fraco para a inflação cair. Mas ressaltou que não acha provável um corte dos juros em março.

Em Nova York, as bolsas fecharam em queda, com notícias de empresas como Alphabet também no radar. O rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 3,9256%, de 4,057% na véspera.

Na visão do chefe da EQI Research, Luís Moran, o Fed -- o comunicado e as declarações de Powell -- foi o principal direcionador da bolsa paulista nesta quarta-feira, com Powell adotando um discurso neutro e reforçando que o BC norte-americano não está confortável com um corte já em março.

"E enquanto não estiver claro quando começa esse corte nos EUA e qual será a velocidade não tem como o mercado no Brasil deslanchar", acrescentou.