Ibovespa sobe antes de decisão do Fed; Santander Brasil recua após balanço

- NATURA&CO ON valorizava-se 4,07%, a 16,10 reais. Relatório do Citi elevou a recomendação das ações para "compra/alto risco", bem como o preço-alvo dos papéis de 15 para 21 reais. Entre as razões para o "upgrade", os analistas citaram que a fabricante de cosméticos está mais enxuta e focada na integração Avon/Natura na América Latina após a venda da The Body Shop.

- HYPERA ON avançava 4,10%, a 32,50 reais, após o conselho de administração convocar assembleia geral extraordinária para 21 de fevereiro para deliberar sobre proposta de aumento do capital social da companhia, sem a emissão de novas ações pela empresa, mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva de incentivos fiscais. Para analistas do Goldman Sachs, o anúncio elimina um dos "overhangs" sobre as ações relacionado a sua capacidade de distribuição de juros sobre capital próprio.

- SANTANDER BRASIL UNIT registrava queda de 2,40%, a 28,50 reais, após divulgar lucro líquido recorrente de 2,204 bilhões de reais nos últimos três meses de 2023, abaixo das previsões de analistas, segundo dados da LSEG. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,80%, a 32,69 reais, e BRADESCO PN tinha elevação de 0,46%, a 15,34 reais. Ambos divulgam seus respectivos balanços na próxima semana.

- RD ON cedia 1,75%, a 25,79 reais, tendo no radar relatório do Citi cortando a recomendação das ações para "venda" e reduzindo o preço-alvo dos papéis de 27 para 24 reais. "A desaceleração esperada da receita...naturalmente não é um bom presságio para a alavancagem operacional, que, combinada com despesas gerais e administrativas teimosamente elevadas e piores premissas fiscais - MP 1.185 -, deve continuar a pesar sobre lucratividade", argumentaram os analistas.

- VALE ON caía 0,60%, a 68,37 reais. Futuros de preços de minério de ferro na China operavam em queda, atingindo uma mínima de mais de uma semana. O movimento ocorria após dados fabris persistentemente fracos na segunda maior economia do mundo. Na véspera, o ministro dos Transportes disse que o governo está aberto a discutir caminhos com a Vale para receber apenas parte dos valores cobrados de outorga pela renovação antecipada de concessões ferroviárias.