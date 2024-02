Minério de ferro cai com dados fracos da China e problemas no setor imobiliário

A atividade industrial da China em janeiro contraiu-se pelo quarto mês consecutivo, segundo uma pesquisa oficial divulgada na quarta-feira, sugerindo que o setor estava lutando para recuperar o ímpeto no início de 2024.

A correção para baixo nos preços do minério ocorreu quando a enxurrada de reabastecimento de matérias-primas antes do feriado entre as usinas siderúrgicas terminou e tanto os embarques quanto os estoques portuários aumentaram, disse Chu Xinli, analista da China Futures, com sede em Xangai.

"Mas uma queda muito acentuada pode ser improvável devido à melhora da demanda em meio ao aumento contínuo da produção de metais quentes."

Uma ordem de falência da gigante imobiliária China Evergrande Group emitida por um tribunal de Hong Kong na segunda-feira golpeou novamente o frágil mercado imobiliário do país, derrubando os preços do principal ingrediente de fabricação de aço e lançando sombra sobre as perspectivas de demanda.

"O processo de divisão da incorporadora imobiliária mais endividada do mundo provavelmente aumentará a incerteza no setor imobiliário da China. Isso pode atrasar a recuperação que o mercado esperava para este ano", observaram os analistas do banco ANZ.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)