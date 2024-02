Petrobras recebe R$1,8 bi à vista referente a compensação por Sépia e Atapu

Conforme regras definidas pelo governo e definições colocadas no edital do leilão, foram estabelecidos valores de "earnouts" para ambos as áreas, que serão devidos entre 2022 e 2032, e pagos a partir do último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente ao que o preço do petróleo tipo Brent atingir média anual superior a 40 dólares por barril, limitado a 70 dólares por barril.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Marta Nogueira)