Wall St fecha em baixa depois de Fed manter juros estáveis e descartar corte em março

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações nas bolsas dos Estados Unidos fecharam em forte queda no último dia de negociação de janeiro, depois que o Federal Reserve manteve a taxa de juros estável, reiterando que, apesar do progresso, os riscos de inflação permanecem e frustrando esperanças de um corte na taxa básica já em março.

Os três principais índices acionários dos EUA já estavam pressionados pela fraqueza das ações de megacapitalização do setor de tecnologia, um dia após resultados decepcionantes da Alphabet.