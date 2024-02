Dólar recua frente ao real com ajuste após alta recente, de olho em Fed e Copom

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve queda frente ao real nesta terça-feira, ajustando-se em linha com a estabilização da moeda norte-americana no exterior após salto recente, com o foco em falas de dirigentes do Federal Reserve e após o Banco Central reforçar cautela com o afrouxamento monetário no Brasil em ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada mais cedo.

Às 9:58 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,17%, a 4,9735 reais na venda.