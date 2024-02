Ibovespa avança com cena corporativa em foco, Natura e Cielo saltam

- VALE ON subia 1,66%, a 66,60 reais, resistindo ao declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com perda de 0,63%, a 939 iuans (130,57 dólares) por tonelada. A mineradora afirmou nesta terça-feira que está avaliando eventual renovação de contrato de seu atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou a realização de um processo sucessório, já que o mandato do executivo se encerra em 26 de maio. Ruídos sobre pressão do governo federal para influenciar no comando da Vale têm pressionado a ação neste começo de ano.

- PETROBRAS PN avançava 1,48%, a 41,82 reais, renovando máximas históricas, em movimento endossado nesta sessão pela alta dos preços do petróleo no exterior, com o Brent subindo 0,85%.

- LOCALIZA ON caía 2,10%, a 52,61 reais. Relatório do JPMorgan afirma que analistas do banco esperam resultados de quarto trimestre nada animadores e cortou preço-alvo dos papéis de 82 para 81 reais, mas manteve recomendação "overweight". Os analistas avaliam que o foco principal na companhia deve ser nos impactos das potenciais alterações contábeis. "De acordo com nossas estimativas, isso poderia implicar um impacto de 150 milhões a 350 milhões de reais no resultado de 2024, o que ainda não está incorporado em nossas estimativas", afirmaram. No final de janeiro, a Localiza disse que está conduzindo avaliações técnicas acerca das premissas para estimar o valor residual dos carros no que se refere a alocação dos custos de preparação dos veículos para desativação de frota.