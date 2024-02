Lilly espera lucro forte em 2024 com aumento da demanda por medicamento para perda de peso

A Lilly disse que o medicamento ajudou até 74% dos pacientes a obter ausência da doença sem piora da cicatrização do fígado em 52 semanas, em comparação com 13% dos pacientes que receberam placebo. A empresa não forneceu mais detalhes, mas um banco de dados de ensaios clínicos informou que os pacientes do estudo apresentavam fibrose em estágio 2 ou 3.

A empresa tem investido em instalações de fabricação nos EUA e na Europa para aumentar o fornecimento de tirzepatide, anunciando em novembro que construiria sua primeira fábrica na Alemanha por 2,47 bilhões de dólares.

A Lilly disse que espera lucros ajustados para 2024 de 12,20 dólares a 12,70 dólares por ação. Isso coloca o ponto médio um pouco à frente das estimativas dos analistas de 12,43 dólares por ação, de acordo com dados da LSEG.

A Lilly informou que as vendas do Mounjaro no trimestre subiram de 279,2 milhões de dólares no ano passado para 2,21 bilhões de dólares, superando facilmente as expectativas de 1,8 bilhão de dólares, de acordo com a BMO Capital Markets.

O lucro do quarto trimestre, de 2,49 dólares por ação em uma base ajustada, superou as expectativas de Wall Street em 27 centavos.

(Reportagem de Bhanvi Satija e Leroy Leo, em Bengaluru, e Patrick Wingrove, em Nova York)