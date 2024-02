Órgão regulador da China revela mais restrições a vendas a descoberto

As novas medidas foram tomadas um dia depois que a Comissão Reguladora de Títulos e Valores Mobiliários da China (CSRC) prometeu "tolerância zero" contra vendedores a descoberto mal-intencionados, alertando que aqueles que ousarem desrespeitar a lei "perderão suas camisas e apodrecerão na cadeia".

A CSRC disse nesta terça-feira que nenhum novo negócio será permitido para o refinanciamento de ativos, no qual as corretoras tomam ações emprestadas e as emprestam aos clientes para vendas a descoberto. Os negócios existentes serão gradualmente encerrados.

Além disso, o órgão de fiscalização recomenda que as corretoras reforcem o controle sobre os comportamentos de negociação dos clientes.

De acordo com as regulamentações da China, as ações não podem ser vendidas no mesmo dia da compra, mas alguns investidores burlam as regras usando ações emprestadas. A CSRC disse que esses investidores serão proibidos de tomar ações emprestadas.

Os esforços recentes para restringir as vendas a descoberto levaram a uma queda de 24% nos negócios de empréstimo de títulos, para 63,7 bilhões de iuanes, informou a CSRC.

(Reportagem das redações de Xangai e Pequim)