Taxas futuras de juros caem com busca global por risco e ata do Copom fica em 2º plano

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 9,83%, ante 9,9%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,09%, ante 10,159%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,5%, ante 10,574%.

Às 16:38 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 7,40 pontos-base, a 4,0904%.

No Brasil, investidores também seguem acompanhando as articulações entre governo e Congresso em Brasília, na volta do recesso parlamentar. Na tarde desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma reunião que ele teria com o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), e outros deputados sobre as pautas do governo no novo ano legislativo foi adiada a pedido de Guimarães. O ministro não deu nova data para a reunião.

Pela manhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que dados preliminares sobre o desempenho da economia no primeiro trimestre mostram que o crescimento pode surpreender positivamente no período.