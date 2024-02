Ações europeias recuam com queda de bancos e papéis de energia

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias encerraram em baixa nesta quarta-feira, com a fraqueza das ações do setor bancário pesando, enquanto as perdas dos papéis de forte peso do setor de energia Equinor e TotalEnergies, após resultados corporativos, apenas agravaram a queda.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,30%, a 485,31 pontos, com as ações da Espanha ficando atrás de seus pares regionais.