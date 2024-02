BNDES pode vender ações "maduras" desde que haja bom projeto para entrar, diz Mercadante

"Tem outra coisa que o mercado precisa aprender: o B de BNDES não é mais bobo, é banco. Nós queremos ganhar dinheiro, queremos resultado para ter retorno e ter dinheiro para investir. Tudo que a gente ganha, investe", afirmou.

"Mas as nossas ações que estão maduras, pegam um rally bom, nós estamos prontos para desinvestir, desde que a gente tenha um bom projeto para entrar", acrescentou.

Mercadante também disse em sua participação no evento que o Brasil precisa investir no desenvolvimento de motores de navegação com energia renovável, apontando que essa sera uma demanda do futuro para garantir a competitividade das exportações brasileiras, em especial do agronegócio.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)