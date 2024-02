Nippon Steel diz estar no caminho certo para concluir aquisição da US Steel até setembro

Por Yuka Obayashi e Katya Golubkova

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Nippon Steel está no caminho certo para finalizar sua aquisição planejada de 15 bilhões de dólares da U.S. Steel até o final de setembro, à medida que intensifica as negociações com as principais partes interessadas, especialmente os sindicatos, disse um executivo nesta quarta-feira.

O acordo da quarta maior siderúrgica do mundo para comprar a U.S. Steel tem atraído críticas de alguns parlamentares norte-americanos e do poderoso sindicato United Steelworkers (USW).