Petrobras diz que contrato com Unigel está "alinhado" a plano estratégico

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras afirmou que um contrato acertado com a Unigel no final do ano passado sobre a produção de fertilizantes nitrogenados está "alinhado" com seu plano estratégico que vai até 2028, segundo comunicado ao mercado na noite passada.

A empresa fez o comentário em resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre reportagem do jornal O Globo, que afirmou que o contrato de 759 milhões de reais "pode levar a estatal a um prejuízo de 487 milhões de reais", conforme uma avaliação do Tribunal de Contas da União, que cobrou explicações da estatal.

O contrato, firmado em 29 de dezembro, "para o processamento do gás da Petrobras e a entrega/comercialização de fertilizantes para a companhia, está alinhado ao plano estratégico 2024-2028 quanto ao retorno à produção e comercialização de fertilizantes", afirmou a Petrobras no comunicado.