Ações da China fecham em alta após Pequim nomear novo regulador

No entanto, o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 1,27%, pressionado uma queda de 6,1% do Alibaba Group depois que a receita do terceiro trimestre do gigante da Internet ficou abaixo das estimativas.

O gabinete da China substituiu Yi Huiman como presidente da Comissão Reguladora de Títulos e Valores Mobiliários da China (CSRC) por Wu Qing, um regulador veterano com reputação de ser rígido.

"Essa medida incomum sinaliza mais atenção ao mercado de capital por parte dos principais líderes", disseram analistas da Jefferies em nota. "Continuamos cautelosos no horizonte de um ano, mas vemos uma chance crescente de forte apoio de liquidez para a compra de ações pela equipe nacional."

As autoridades tomaram uma série de medidas para resgatar o mercado, inclusive pedindo a investidores estatais que comprem fundos diretamente para elevar o mercado. Os órgãos reguladores agiram para restringir as vendas a descoberto.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,06%, a 36.863 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,27%, a 15.878 pontos.