BofA eleva bancos brasileiros a "overweight" em portfólio para América Latina

"Dito isto, o cenário global de taxas mais baixas -- quando ocorrerem -- deverá ser positivo para os mercados emergentes e latino-americanos e continuamos construtivos", escreveram.

Em relação ao Brasil, ponderaram que o país carece de uma história doméstica forte, mas acrescentaram que as finanças, o crescimento, as contas externas e o câmbio estão relativamente em boa forma. Ao mesmo tempo, consideram que os preços das ações estão mais atrativos do que no final do ano passado e os lucros internos estão finalmente atingindo o seu nível mais baixo.

Na visão dos estrategistas, há situação benigna para o Ibovespa, diante de perspectivas estáveis para o petróleo, com os riscos da China provavelmente já precificados e a maioria dos grandes bancos devendo começar a apresentar tendências operacionais de melhora.

O BofA tem classificação "overweight" para ações brasileiras em seu portfólio na América Latina, enquanto México é "marketweight" e Chile é "underweight". Não há exposição em Colômbia, Peru e Argentina.

(Por Paula Arend Laier)