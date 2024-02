Desenrola chega à reta final com desempenho abaixo do esperado e governo facilita acesso de devedores

Inicialmente, foi liberado o acesso direto pelos sistemas do Serasa, que tem hoje 88 milhões de brasileiros cadastrados e 26 milhões de acessos mensais, mas Ferreira disse que o governo está em diálogo com outros agentes.

“Esse ajuste na regra, a entrada do Serasa e essa nova perspectiva que temos até o final de março é justamente para lembrar, engajar, comunicar com as pessoas para que elas acessem o programa”, afirmou.

No fim do ano passado, o governo prorrogou o prazo de encerramento do Desenrola de 31 de dezembro para 31 de março. Na ocasião, o programa também passou a permitir que usuários com conta bronze no sistema gov.br acessem a plataforma de renegociação de dívidas. Antes, o site demandava certificados prata ou ouro, com níveis mais altos de exigências.

De acordo com o técnico da pasta, o programa está usando no momento 1 bilhão de reais em recursos do Tesouro Nacional para garantia das operações do Desenrola, bem abaixo do valor de 8 bilhões de reais disponibilizado para o programa.

Ferreira argumentou que o patamar baixo do uso das garantias é influenciado pelos descontos concedidos pelos bancos no acerto com os devedores, que ficaram muito acima do esperado, uma redução média de 85% do valor das dívidas.

(Por Bernardo Caram)