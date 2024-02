Guerras e eleições complicam negociações de acordos antes da reunião em Abu Dhabi, diz chefe da OMC

GENEBRA (Reuters) - A chefe da Organização Mundial do Comércio alertou nesta sexta-feira que pode ser difícil fechar acordos em uma reunião ministerial neste mês devido a uma série de eleições, recessões e às guerras na Ucrânia e em Gaza.

Os ministros do Comércio se reunirão em Abu Dhabi de 26 a 29 de fevereiro e tentarão intermediar acordos comerciais globais, incluindo a reforma do sistema de disputas do órgão de 29 anos e o corte dos subsídios à pesca.

"Vai ser um pouco difícil porque a conferência acontecerá em uma conjuntura difícil", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a repórteres em Genebra, descrevendo as posições de negociação como muito distantes. "Estamos enfrentando muitos problemas, econômicos e políticos. Vocês entenderão que não vai ser fácil."