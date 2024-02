Primeiro avião comercial da China faz estreia internacional em Cingapura 

Neste ano, a China indicou que tentará aumentar a presença do C919 e da Comac dentro e fora do país. O avião só é certificado na China, e o primeiro dos quatro C919 iniciou os voos no ano passado por meio da China Eastern Airlines.

Atualmente, Airbus e Boeing lutam para aumentar a produção e atender à demanda por novos aviões.

Segundo a mídia chinesa, citando um funcionário da fabricante como fonte, a Comac deverá investir dezenas de bilhões de iuanes nos próximos três a cinco anos, para expandir a capacidade de produção do C919.

A autoridade de aviação da China afirmou no mês passado que iria recorrer, neste ano, à Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (Aesa) para validação do C919, um processo iniciado em 2018.

O C919 foi um dos dois aviões comerciais, ao lado do Airbus, a voar pela costa de Cingapura, na prévia deste domingo do maior show aéreo da Ásia. A Boeing não exibirá nenhuma aeronave comercial este ano.

A Comac tem dois produtos de passageiros: o jato regional ARJ21 e o bimotor C919 de corredor único, com 158-192 assentos, que compete com os modelos já consagrados Airbus A320neo e Boeing 737 MAX 8.