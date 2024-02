Alemanha provavelmente está em recessão, diz BC

A interrupção do transporte marítimo no Mar Vermelho, no entanto, não terá um impacto significativo porque há muita capacidade ociosa no transporte marítimo e porque os custos de frete são apenas uma pequena parte do custo geral das mercadorias, disse o Bundesbank.

Embora a perspectiva seja fraca, o banco disse que não espera nenhuma deterioração importante no mercado de trabalho e que a Alemanha não está enfrentando uma recessão prolongada e de base ampla.

"A fase fraca da economia alemã, que vem ocorrendo desde o início da guerra de agressão russa contra a Ucrânia, continuará, portanto", acrescentou o banco.

(Por Balazs Koranyi)