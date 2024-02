Ibovespa fecha com alta modesta em dia de liquidez reduzida por feriado nos EUA

"Apesar da melhoria, os desafios decorrentes de uma desaceleração global permanecem e a nossa estimativa de crescimento de 2% continua abaixo do que consideramos ser o crescimento do produto potencial, o intervalo de 2% a 2,5%."

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON avançou 1,81%, a 58,92 reais, melhor desempenho entre os bancos do Ibovespa. ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,10%, a 34,92 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 1,26%, a 13,65 reais, com analistas do Citi elevando o preço-alvo do primeiro de 36 para 37 reais e reiterando recomendação de "compra", mas cortando o do segundo de 17,50 para 15,70 reais e mantendo a classificação "neutra/alto risco". O Citi também elevou o preço-alvo de BTG Pactual, com recomendação "neutra". BTG PACTUAL UNIT fechou em alta de 1,29%, a 36,89 reais.

- VALE ON caiu 0,28%, a 67,49 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro recuaram nesta segunda-feira, após o aumento dos estoques e margens fracas das siderúrgicas que frustraram esperanças de recuperação da demanda na China. Após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar, o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange reverteu a tendência do início da sessão e fechou com queda de 0,52%, a 951,5 iuanes (132,20 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN avançou 0,49%, a 42,90 reais, em meio a variações modestas dos preços do petróleo no exterior em dia de feriado nos EUA. A companhia também informou que postergou prazos para receber propostas das licitações que contratarão FPSOs para os projetos SEAP-I e SEAP-II, em águas profundas do Sergipe.

- CARREFOUR BRASIL ON recuou 2,61%, a 10,84 reais, antes da divulgação do balanço ainda nesta segunda-feira. Investidores também acompanham desdobramentos após a morte no fim de semana do empresário Abilio Diniz, um dos principais acionistas do grupo e vice-presidente do conselho de administração do varejista. Ainda na noite de domingo, o Carrefour Brasil afirmou que os cargos ocupados por Diniz ficarão vagos momentaneamente, até que o conselho tome decisão sobre seus sucessores. A Península, holding fundada por Diniz que detém 7,3% do Carrefour Brasil, confirmou seu compromisso de longo prazo em relação à companhia.